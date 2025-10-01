Zorgverzekeraars en zorgkantoren willen vanaf 2028 alleen zorg inkopen bij duurzame zorgaanbieders  

Zorgverzekeraars en zorgkantoren starten vanaf 2027 met duurzaamheidscertificering in hun inkoopbeleid. Daarmee vragen ze zorgaanbieders hun inspanningen via de Milieuthermometer Zorg inzichtelijk te maken.

“Vanaf 2028 willen zorgverzekeraars en zorgkantoren idealiter alleen zorg inkopen bij zorgaanbieders die duurzaamheid hebben verankerd in hun bedrijfsvoering en aantoonbaar voldoen aan milieuwet- en regelgeving”, meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Green Deal-doelen behalen

Vanaf 2030 willen de zorgverzekeraars en zorgkantoren het liefst alleen nog zorg inkopen die voldoet aan de doelen uit de Green Deal Duurzame Zorg. De duurzaamheidsinspanningen zichtbaar maken via de Milieuthermometer Zorg heeft de voorkeur, omdat deze aansluit op relevante milieuwetgeving en de Green Deal-doelstellingen.

“Alternatieve gelijkwaardige duurzaamheidscertificeringen kunnen ook worden gebruikt om duurzaamheid zichtbaar en aantoonbaar te maken, mits ze aansluiten op de kaders vanuit milieuwet- en regelgeving en de Green Deal Duurzame Zorg.”

Toepassing

De duurzaamheidscertificering geldt voor intramurale zorgaanbieders met meer dan 250 fte personeel. Het nieuwe inkoopbeleid geldt vanaf 2027 voor zowel de medisch specialistische zorg als de ggz, vvt en de gehandicaptenzorg. De duurzaamheidscertificering ligt in lijn met de doelgroep voor de bestaande aanpak rond CO2 routekaarten vastgoed. “Deze aanbieders krijgen een tegemoetkoming in de auditkosten om een duurzaamheidscertificering te behalen of het certificeringsniveau te verhogen”, belooft ZN.

De verzekeraars en zorgkantoren willen met het nieuwe beleid duidelijke kaders en handelingsperspectief en een gelijk speelveld tussen aanbieders creëren. Ook wil ZN minder complexiteit in het gesprek met zorginkopers en waardevolle data genereren voor onderlinge vergelijking en toekomstige CSRD-rapportages. Bovenal willen de verzekeraars en zorgkantoren aantoonbare vooruitgang boeken op de verduurzaming van de zorg en de transitie naar een klimaatbewuste, veerkrachtige toekomstbestendige zorgsector. “Verduurzaming van de zorg is een uitdaging van de lange termijn, daarom adviseren zorgverzekeraars en zorgkantoren om intern kennis en capaciteit op te bouwen”, besluit ZN.