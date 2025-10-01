Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Financiën
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Zorgverzekeraars en zorgkantoren willen vanaf 2028 alleen zorg inkopen bij duurzame zorgaanbieders  

,

Zorgverzekeraars en zorgkantoren starten vanaf 2027 met duurzaamheidscertificering in hun inkoopbeleid. Daarmee vragen ze zorgaanbieders hun inspanningen via de  Milieuthermometer Zorg inzichtelijk te maken.

“Vanaf 2028 willen zorgverzekeraars en zorgkantoren idealiter alleen zorg inkopen bij zorgaanbieders die duurzaamheid hebben verankerd in hun bedrijfsvoering en aantoonbaar voldoen aan milieuwet- en regelgeving”, meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Green Deal-doelen behalen

Vanaf 2030 willen de zorgverzekeraars en zorgkantoren het liefst alleen nog zorg inkopen die voldoet aan de doelen uit de Green Deal Duurzame Zorg. De duurzaamheidsinspanningen zichtbaar maken via de Milieuthermometer Zorg heeft de voorkeur, omdat deze aansluit op relevante milieuwetgeving en de Green Deal-doelstellingen.

“Alternatieve gelijkwaardige duurzaamheidscertificeringen kunnen ook worden gebruikt om duurzaamheid zichtbaar en aantoonbaar te maken, mits ze aansluiten op de kaders vanuit milieuwet- en regelgeving en de Green Deal Duurzame Zorg.”

Toepassing

De duurzaamheidscertificering geldt voor intramurale zorgaanbieders met meer dan 250 fte personeel. Het nieuwe inkoopbeleid geldt vanaf 2027 voor zowel de medisch specialistische zorg als de ggz, vvt en de gehandicaptenzorg. De duurzaamheidscertificering ligt in lijn met de doelgroep voor de bestaande aanpak rond CO2 routekaarten vastgoed. “Deze aanbieders krijgen een tegemoetkoming in de auditkosten om een duurzaamheidscertificering te behalen of het certificeringsniveau te verhogen”, belooft ZN.

De verzekeraars en zorgkantoren willen met het nieuwe beleid duidelijke kaders en handelingsperspectief en een gelijk speelveld tussen aanbieders creëren. Ook wil ZN minder complexiteit in het gesprek met zorginkopers en waardevolle data genereren voor onderlinge vergelijking en toekomstige CSRD-rapportages. Bovenal willen de verzekeraars en zorgkantoren aantoonbare vooruitgang boeken op de verduurzaming van de zorg en de transitie naar een klimaatbewuste, veerkrachtige toekomstbestendige zorgsector. “Verduurzaming van de zorg is een uitdaging van de lange termijn, daarom adviseren zorgverzekeraars en zorgkantoren om intern kennis en capaciteit op te bouwen”, besluit ZN.

Reageer op dit artikel
Meer over:DuurzaamheidGehandicaptenzorgGgzOuderenzorgZiekenhuizenZorginkoopZorgkantoorZorgverzekeraar

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

15:18 Zorgverzekeraars en zorgkantoren willen vanaf 2028 alleen zorg inkopen bij duurzame zorgaanbieders  
2 jul 2025 Zorgprofessionals in verkiezingsmanifest: investeer in meer gezondheid en minder verspilling en onnodige zorg
30 apr 2025 RIVM gaat uniforme duurzaamheidsdata bij zorgaanbieders ophalen
23 jul 2025 Europese Commissie: digitale bijsluiter voor medische hulpmiddelen voortaan toegestaan
10 apr 2025 Eén bestelportaal ’s Heeren Loo voor zorgartikelen

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties