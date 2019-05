Meander MC opent kliniek voor zuurstoftherapie

Het Meander Medisch Centrum heeft een kliniek geopend voor hyperbare zuurstoftherapie. In een speciale drukcabine worden patiënten met schade na bestraling en uitgebreide wonden behandeld.

Dat meldt het Meander MC op 7 mei. Het expertisecentrum voor wondgenezing Meander Da Vinci is gevestigd in het ziekenhuis in Amersfoort. De behandelruimte een maximale capaciteit van zestien zittende patiënten. Er kunnen ook twee brancards in de hyperbare kamer worden geplaatst voor patiënten die niet of niet lang kunnen zitten.

Exploitatie

Eigenaar van de kliniek is Excellent Clinics. De Da Vinci kliniek is verantwoordelijk voor de exploitatie en Meander stelt de ruimte beschikbaar. Met de medisch specialisten, vertegenwoordigd in MSB Midden Nederland, is vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Een aantal medisch specialisten van Meander zal als behandelend arts verbonden zijn aan Meander Da Vinci.

Therapie

De hyperbare zuurstoftherapie houdt in dat patiënten in de hyperbare kamer via een kapje pure zuurstof inademen. In combinatie met de hoge luchtdruk in de kamer bereikt de zuurstof beschadigde weefsels in het lichaam die niet of slecht doorbloed zijn en draagt het bij aan het herstel hiervan. De behandeling is vooral geschikt voor mensen met chronische, slecht genezende wonden, bijvoorbeeld door diabetes, of oncologische patiënten met klachten na bestraling.