Zorgaanbieder krijgt anderhalve ton boete wegens misleiding

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgaanbieder Wijkverpleging Nederland een boete van 150.000 euro op wegens misleiding. De zorginstelling stuurde cliënten een aanbod voor een collectiviteit bij zorgverzekeraar ONVZ, terwijl er geen collectiviteitsafspraak met de zorgverzekeraar bestond.

De zorginstelling bood bovendien een premiekorting van ruim 53 euro per maand aan als de cliënt een verzekering bij ONVZ zou afsluiten. Dit bedrag is hoger dan de toegestane tien procent. Daarbij stuurde de zorginstelling het aanbod aan haar cliënten, die verzekerd waren bij een concurrerende zorgverzekeraar, om hen te overtuigen over te stappen naar ONVZ. De zorginstelling wilde op deze manier cliënten losweken van zorgverzekeraars waar ze geen contract mee had.

Cadeaus

“Wij vinden het zeer ernstig als mensen hun zorgpolis niet kiezen op basis van de inhoud van de polis en de bijbehorende premie, maar zich laten leiden door misleidende adviezen van een zorginstelling”, stelt de NZa. “Mensen die zich laten verleiden door kortingen of cadeaus bij het kiezen van hun polis lopen het risico dat deze polis niet aansluit bij hun zorgbehoefte. Ook kan het zijn dat zij meer betalen dan nodig is.”

De zorginstelling heeft nog de mogelijkheid om tegen de beslissing van de NZa in bezwaar te gaan.