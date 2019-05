St Jansdal geeft patiëntendossiers terug aan BeekmanKlinieken

BeekmanKlinieken krijgt de patiëntendossiers van mensen die onder hun behandeling staan, terug van het St Jansdal. Daarover hebben de kliniek en het ziekenhuis op 7 mei een deal gemaakt, voorafgaand aan het kortgeding dat BeekmanKlinieken tegen St Jansdal had aangespannen voor de rechtbank in Zutphen.

De specialisten van Beekman kunnen de dossiers straks weer inzien. Dat was niet meer mogelijk na het failliet van MC Zuiderzee. De curatoren hadden de patiëntengegevens nooit mogen overdragen aan St Jansdal, stelt de kliniek.

Rechtszaak

Daarmee was de rechtszaak in Zutphen niet van de baan, zo bleek dinsdag. Beekman wil dat St Jansdal ook stopt met het ‘ronselen’ van patiënten, iets dat het ziekenhuis overigens ontkent. Volgens de advocaat van Beekman gebruikte St Jansdal contactgegevens die de kliniek voor plastische chirurgie deelde met het failliete MC Zuiderzee voordat het werd overgenomen door het ziekenhuis uit Harderwijk. Zodoende zouden de gegevens zijn ‘gestolen’, aldus Beekman.

Privacy

Een aantal patiënten dat bij de BeekmanKlinieken onder behandeling was, werd benaderd voor een vervolgafspraak met plastische chirurgen van het St Jansdal. Een inbreuk op hun privacy, zo legden twee patiënten dat aan de rechter uit. De advocaat van St Jansdal stelde dat de beschuldigingen van diefstal van gegevens ‘beschadigend’ zijn voor het ziekenhuis. Het ziekenhuis stelt dat ze juist navraag deed bij de patiënten of ze akkoord waren met het overdragen van hun dossiers. Leonie Boven, bestuurder van St Jansdal, richtte zich in de rechtszaal tot de twee patiënten: “Wij hebben naar eer en geweten mensen benaderd. ‘Heeft u zorg nodig?’ Het spijt mij ontzettend als u zich lastiggevallen voelde door ons.”

Huurcontract

Het huurcontract van BeekmanKlinieken met het voormalige MC Zuiderzee was ook inzet van het kortgeding. Door het faillissement dreigt de kliniek haar ruimte kwijt te raken, omdat het St Jansdal geen samenwerking met BeekmanKlinieken wil. De kliniek eist dat het de ruimte gewoon kan blijven huren.

De rechter verwacht over drie weken uitspraak te kunnen doen.