Alkmaar opent hartkatheterisatiekamer op dak ziekenhuis

De Noordwest Ziekenhuisgroep heeft haar nieuwe hartkatheterisatiekamer in Alkmaar geopend. Dat heeft bouwbedrijf BAM de afgelopen maanden op het platte dak van de eerste en tweede verdieping van het ziekenhuis gebouwd. BAM bouwt nu nog aan een hypride operatiekamer. Die moet in juni open gaan.

Dat meldt de Noordwest Ziekenhuisgroep op 8 mei. In Alkmaar heeft Noordwest nu drie hartkatheterisatiekamers. Daar wordt in de komende maanden nog aan gewerkt, bijvoorbeeld aan de apparatuur in een van de kamers. Een verbinding tussen de nieuwe en bestaande kamers zorgt er voor dat er één hartkatheterisatiecomplex ontstaat.

Krapte

De nieuwe hartkatheterisatiekamer en hybride OK zijn nodig om patiënten zorg te bieden totdat de nieuwbouw fase 1 klaar is. Ze vangen een tijdelijke krapte op. Na de oplevering van fase 1 worden de ruimtes omgebouwd tot reguliere operatiekamers.

Vernieuwbouw

Noordwest heeft gekozen voor gefaseerde vernieuwbouw op haar locatie in Alkmaar. In de eerste fase gaat het om de nieuwbouw van de zogenoemde ‘acute as’. Hier bevinden zich de operatiekamers voor complexe zorg, het spoedplein met onder andere de SEH, de IC en verpleegafdelingen voor complexe zorg. Tijdens deze fase wordt ook de ondergrondse parkeergarage aangelegd en Huize Westerlicht gerenoveerd. Hierna volgt nog een tweede fase. Die moet rond 2028 gereed zijn. De derde fase is rond 2035 gereed.