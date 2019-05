Treant introduceert techniek voor diagnose prostaatkanker

Treant heeft een nieuwe techniek geïntroduceerd waarmee prostaatkanker en eventuele uitzaaiingen nauwkeuriger in beeld worden gebracht. De scans brengen ook de kleinste afwijkingen aan het licht. Hierdoor kan het stadium van prostaatkanker beter worden vastgesteld en behandeld. Treant is het eerste ziekenhuis in Drenthe dat deze nieuwe onderzoekstechniek aanbiedt.

Dat meldt Treant op 8 mei. Bij het onderzoek wordt een licht radioactieve stof gebruikt. Die stof wordt gekoppeld aan een eiwit in het bloed dat zich bindt aan kwaadaardige cellen. Nadat de stof via een infuus is toegediend, wordt een scan gemaakt. Hiermee wordt het lichaam van de patiënt gedetailleerd in beeld gebracht.

Prostaatcentrum

Vervolgens maakt een multidisciplinair team van specialisten een behandelplan op maat voor de patiënt. In dit team zitten urologen, oncologen, nucleair geneeskundigen, pathologen, radiologen en radiotherapeuten van Treant (Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal), het Wilhelmina Ziekenhuis (Assen), OZG (Scheemda), Röpcke-Zweers Ziekenhuis (Hardenberg) en het UMCG. Zij hebben hun krachten gebundeld in het Prostaatcentrum Noord-Nederland (PCNN). Via videoverbinding delen zij hun expertise.