Algemene ziekenhuizen verdiepen waardegedreven aanpak

De vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) breidt de activiteiten op het gebied waardegedreven zorg uit. Het aantal diagnosegroepen waar value based healthcare wordt toegepast, groeit van twee naar vijf, het aantal deelnemende ziekenhuizen stijgt van elf naar zeventien.

De SAZ startte een jaar geleden een programma met waardegedreven zorg in elf ziekenhuizen rond de diagnosegroepen darmkanker en heupfractuur. Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen voor een tweede ronde. Daarin komen galblaas/liesbreuk, borstkanker en geboortezorg aan de beurt.

Er stromen zes nieuwe ziekenhuizen in, waardoor het totaal aan deelnemende ziekenhuizen nu op zeventien staat. “We zitten middenin de startfase, half mei beginnen we met de validatiesessies”, zegt programmamanager Annabel van Deursen in Qruxx. “Maar we willen het aantal deelnemende ziekenhuizen uitbreiden en verder de keten in gaan. De zorg stopt natuurlijk niet bij de deur van het ziekenhuis."

