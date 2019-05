Thijs H. niet betrokken bij steekincident Mondriaan

De dubbele moord op de Brunsummerheide, waar Thijs H. van wordt verdacht, heeft niets te maken met het steekincident bij ggz-instelling Mondriaan van woensdagochtend 8 mei. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) op basis van onderzoek. De politie had eerder al laten weten geen verband te zien.

Bij de steekpartij vielen vijf gewonden, onder wie de verdachte dader.



Drievoudig moordverdachte Thijs H. was wel in behandeling bij Mondriaan in Maastricht, liet een woordvoerder van het OM donderdagavond weten. Mondriaan zelf wil hier niets over kwijt, zolang de politie onderzoek doet.

Mondriaan

Mondriaan biedt geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg voor kinderen, volwassenen en ouderen. Het gaat om behandelingen voor hele lichte psychische aandoeningen tot hele zware en complexe psychiatrische problemen. De instelling biedt zorg voor mensen met autisme, angststoornissen, stemmingsstoornissen, (dreigend) delictgedrag, persoonlijkheidsproblematiek, psychotrauma, psychose en schizofrenie en verslavingsproblemen. (ANP)