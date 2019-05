VWS geeft acht miljoen extra voor cliëntondersteuning

VWS stelt het acht miljoen beschikbaar om cliëntondersteuning verder te ontwikkelen en te verbeteren. Vanaf 1 juni gaat het geld via project Koplopers Cliëntondersteuning naar 28 deelnemende gemeentes.

Dat meldt het ministerie van VWS op 9 mei. In totaal investeert het kabinet 55 miljoen euro in de versterking van onafhankelijke cliëntondersteuning. Mensen met een complexe zorg- of ondersteuningsvraag kunnen nu al in hun gemeente of bij het zorgkantoor kosteloos een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Met de acht miljoen wordt dit proces verbeterd en kunnen gemeenten meer inzicht krijgen in de behoefte naar cliëntondersteuning en de toegang daartoe.

Groepen

Het project richt zich in het bijzonder op het bijstaan van specifieke groepen als dak- en thuislozen, mensen met een licht verstandelijke of licht verstandelijke beperking en ouderen met een klein netwerk.



De koplopergemeenten delen hun kennis met alle gemeenten. Het project loopt in samenwerking met Movisie, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De 28 deelnemers aan het project zijn: Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, Deurne, De Wolden, Dordrecht, Heeze-Leende, Helmond, Maastricht, Meppel, Midden-Groningen, Meppel, Ommen, Oosterschelderegio, Putten, Regio Twente, Roosendaal, Stichtse Vecht, Teylingen, Tilburg, Veldhoven, Voorst, Woerden en Zaanstad.