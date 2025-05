PVV valt preventieplannen Karremans aan

Staatssecretaris Vincent Karremans (VVD) van Jeugd, Preventie en Sport botst in een Kamerbrief met Tweede Kamerlid Patrick Crijns (PVV) over de rol van de overheid bij preventie. Crijns stelde de vragen naar aanleiding van berichtgeving van Skipr over de ideeën van Karremans bij de verscherping van het Nationale Preventieakkoord.

Crijns vindt dat de inzet van Karremans op ‘gezond eten’ er juist voor zorgt dat gezinnen met weinig geld nog meer moeite hebben om eten op tafel te zetten. Karremans betwist dat en stelt in de Kamerbrief dat hij wil dat alle Nederlanders, ook kwetsbare gezinnen, makkelijker kunnen kiezen voor de gezonde keuze.

Taken van de overheid

VVD’er Karremans wijst verschillende keren op wat volgens hem taken van de overheid zijn; het bijspijkeren van ouders die niet weten hoe ze hun kind goede gewoontes kunnen aanleren bijvoorbeeld, het beschermen van kinderen en jongeren en ‘de gezonde keuze ook de makkelijke keuze te laten zijn’.

Keuzevrijheid

Crijns stelt dat de keuzevrijheid van burgers wordt aangetast door de verscherping van de preventie-aanpak van Karremans. Karremans vindt dat helemaal niet. “Het aanbod in de supermarkt is voor 80 procent ongezond. Het moet makkelijker worden om een gezonde voedselkeuze te maken, waardoor er echt keuzevrijheid is voor burgers”, aldus Karremans.

Btw verlagen

Opvallend in de brief is ook de vraag van Crijns over de verlaging van de btw op boodschappen. Crijns vindt dat het geld dat in het Nationaal Preventieakkoord is gestoken, beter daar aan besteed had kunnen worden. Maar, zo wijst Karremans Crijns fijntjes op dat ‘dit kabinet er in het hoofdlijnenakkoord niet voor heeft gekozen om de btw op boodschappen te verlagen’. Uit de bewoordingen van Karremans blijkt dat hij met minimale middelen ‘slim te werk moet gaan’ aangezien de financiering van het vorige kabinet voor preventiebeleid stopt.

Investeringsmodel

Uit de Kamerbrief blijkt ook dat Karremans bezig is met een investeringsmodel voor preventie, ‘om investeringen in preventie in de toekomst beter te kunnen relateren aan besparingen later’. Ook wil hij afspraken maken met supermarkten over het verkoopaandeel van ‘Schijf van Vijf’ producten en wil hij marketing van ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen verbieden met wettelijke maatregelen.

