Karremans wil harder optreden tegen ongezond eten

Staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd, Preventie en Sport) wil de ambities van het Nationale Preventieakkoord aanscherpen als het gaat om kinderen en jongeren. In de nieuwe preventiestrategie komt hij daarom met aanvullende afspraken over roken, overgewicht en alcoholgebruik.

© Anna Puzatykh / Stock.adobe.com

Karremans zet in op een gezondere omgeving van kinderen en jongeren. Zo moeten gemeenten wettelijke maatregelen kunnen nemen tegen ongezond voedselaanbod in omgevingen waar veel kinderen en jongeren komen. Ook wil Karremans harde afspraken maken met supermarkten over het aandeel van gezonde producten in de winkel. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Voor het zomerreces van 2025 moet de uitwerking van de preventiestrategie klaar zijn.

Omgeving centraal

Staatssecretaris Karremans werkt aan een nieuwe preventiestrategie waarin aanvullende afspraken aan het Nationaal Preventieakkoord (NPA) komen als het gaat om de thema’s roken, overgewicht en alcoholgebruik. Daarnaast komen nieuwe ambities voor de thema’s drugsgebruik, schermgebruik, gehoorschade, seksuele gezondheid en vaccinaties.

Karremans wil meer focus aanbrengen, waarbij hij in de preventiestrategie inzet op zeven omgevingen waarin kinderen en jongeren opgroeien; de thuisomgeving, kinderopvang en school, supermarkten, zorgomgeving, de online leefomgeving, vrijetijdsomgeving en de werkomgeving. De nadruk ligt daarbij op de gezonde keuze de makkelijke keuze maken.

Ongezond voedselaanbod tegengaan

Gemeenten hebben nu beperkte mogelijkheden om ongezonde voedselaanbieders tegen te gaan. De staatssecretaris wil daarom dat gemeenten wettelijke maatregelen kunnen nemen tegen ongezond voedselaanbod in omgevingen waar veel kinderen en jongeren komen, zoals rond scholen.

Ook de supermarkten moeten zich meer gaan inzetten voor een gezond voedselaanbod. Karremans wil in ieder geval met de vijf grootste supermarkten in 2025 hardere afspraken maken over een groter aandeel van gezonde producten in de winkel. Daarbij wordt ongewenste marketing van ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen wettelijk beperkt in 2026.

Ten slotte wil Karremans de promotie van ongezonde producten op sociale media aanpakken. Zo moet er bijvoorbeeld een gezondheidsdisclaimer komen wanneer influencers ongezonde producten promoten.

Maatregelen

Andere maatregelen zijn onder andere richtlijnen voor ouders rond schermgebruik en sociale media, met daarbij gerichte leeftijdsadviezen, een campagne die jongeren bewust maakt van de negatieve gevolgen van het gebruik van illegale drugs, stimuleren van condoomgebruik en een wijkgerichte aanpak om de vaccinatiegraad te verhogen inclusief betere voorlichting.

Verder moeten er afspraken komen attractie- en recreatieparken over het rookvrij maken van hun terreinen, het verminderen van de marketing en zichtbaarheid van alcohol en de verbetering van het voedselaanbod.

Investeringsmodel preventie

Met de verbreding van de ambities van het NPA stoppen de huidige thematafels voor roken en voeding/overgewicht. Deze gaan verder via het landelijk overleg. Karremans werkt daarnaast aan een investeringsmodel voor preventie, dat moet voor de zomer van 2025 zijn uitgewerkt.