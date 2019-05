Digitale cardioloog halveert zorggebruik hartpatiënt

Telemonitoring van hartpatiënten reduceert het zorggebruik van hartpatiënten met 30 tot maar liefst 70 procent. Reden voor zorgverzekeraar Zilveren Kruis om het gebruik van telehartzorg de komende jaren op te schalen naar 5000 patiënten. Voor de directe betrokkenen een bewijs dat telezorg ook binnen het huidige stelsel mogelijk is.

Om met de cijfers te beginnen: een eerste peiling onder de 500 verzekerden van Zilveren Kruis die gebruik maken van de app HartWacht is het aantal verpleegdagen afgenomen met ruim 40 procent, het aantal spoedritten daalde met 30 procent en het aantal SEH-bezoeken is zelfs met 70 procent afgenomen.

Meer dan een kwart gebruikt de ‘digitale cardioloog’, die gezamenlijk is ontwikkeld door Zilveren Kruis, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en zorginnovatiebedrijf FocusCura, al meer dan een jaar. Met de app kunnen chronische hartpatiënten thuis onder meer bloeddruk, hartslag en hartritme meten. De real time data stellen zorgverleners op afstand in staat om sneller in te grijpen dan bij traditionele screening.

Zilveren Kruis, dat in 2016 als eerste zorgverzekeraar overging tot vergoeding van HartWacht, spreekt van indrukwekkende resultaten. “We waren al overtuigd dat telemonitoring bijdraagt aan de eigen regie en kwaliteit van leven”, reageert Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop. “Nu blijkt dat dit ook nog eens gepaard te gaan met minder opnames, spoedbezoeken en ambulanceritten.”

Besparingen

Zilveren Kruis heeft de bijhorende financiële besparingen nog niet doorgerekend, maar tegenover de Leeuwarder Courant laat woordvoerster Christine Rompa weten dat het om aanzienlijke bedragen gaat. “Eén spoedrit met de ambulance kost al zo’n vijfhonderd euro”, aldus Rompa.

De zorgverzekeraar verwacht het aantal gebruikers de komende jaren te kunnen uitbreiden naar vijfduizend verzekerden. Naast CCN zijn er gesprekken met andere aanbieders van hartzorg. Ziekenhuizen als Isala, UMC Utrecht, Diakonessenhuis, Tergooi en Máxima MC zijn al bezig met vormen van telehartzorg.

Longmonitoring

Als medische spil van HartWacht zit CCN ook niet stil. Met medisch centrum Sionsberg in Dokkum als digitaal zenuwcentrum is het aantal gebruikers in minder dan een jaar gegroeid van duizend naar 1400 patiënten, aldus directeur Igor Tulevski. Vorig jaar is vanuit Sionsberg ook een begin gemaakt met telemonitoring van longpatiënten. In theorie kunnen volgens Tulevski vanuit Dokkum hart- en longpatiënten over de hele wereld worden gemonitord.

Zilveren Kruis juicht dergelijke ontwikkelingen toe. “Er komen meer ouderen, meer chronisch zieken en het aantal patiënten met hart- en vaatziekten stijgt nog steeds”, zegt Rompa. “Op allerlei vlakken is er een personeelstekort in de zorg, ook aan cardiologen. Om groeiende wachtlijsten tegen te gaan, ondersteunen we dit soort initiatieven.”

Kleine stappen

Patiëntenverenigingen zijn voorzichtiger. “Het zijn vaak nog kleine stappen hoor”, stelt , beleidsadviseur Inge van den Broek van Harteraad in Trouw. “Het zijn vaak pilots met kleine groepen patiënten.” “Het lukt op een of andere manier maar niet om telebegeleiding breed toegankelijk te krijgen”, zegt beleidsadviseur Ineke Nederend van de Hartstichting.

Ontoereikende financiering en knellende regelgeving worden in dit verband vaak als grootste boosdoeners aangewezen. Toch lijkt hier langzaam verandering in te komen. Zo liet het Zorginstituut in 2018 Hartwacht toe tot de basisverzekering. Mede hierdoor zijn ook zorgverzekeraars VGZ, DSW en ONVZ de e-health-toepassing gaan vergoeden.

Ruimte

Volgens directeur Daan Dohmen van Focus Cura bewijzen de eerste uitkomsten van HartWacht de levensvatbaarheid van het initiatief. “Het was duwen, trekken en soms ook echt spannend of het zou lukken”, aldus Dohmen op Twitter. “Maar de mensen van CCN met ondersteuning van de mensen van ons team en Zilveren Kruis hebben volgehouden en barrières met elkaar geslecht. De inzet van thuismeten blijkt dus mogelijk binnen de ruimte die er in ons stelsel is! Met hele goede resultaten als gevolg, medisch maar ook financieel. Misschien wel het mooiste is dat de reacties van patiënten iedereen gaande hielden als het even tegen zat. Voor hen doen we dit immers allemaal!”