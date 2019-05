Alleenstaande ouders vaker uit de bijstand

Het lukt steeds beter om alleenstaande ouders die in de bijstand zitten van een uitkering af te helpen.

Sinds 2015 is het aantal alleenstaande ouders in de bijstand met 6 procent afgenomen, blijkt uit cijfers van de vereniging van sociale diensten Divosa. De oorzaak is de Wet hervorming kindregelingen die begin 2015 is ingegaan, stelt Divosa. Die maakt het voor alleenstaande ouders aantrekkelijker om aan het werk te gaan. Het inkomen van een deel van de alleenstaande ouders met parttime werk is door de maatregelen boven de bijstandsgrens uitgekomen. Ook worden alleenstaande ouders gestimuleerd om meer uren te werken en financieel op eigen benen te staan.

Volgens Divosa is het exacte aantal alleenstaande ouders dat door deze maatregelen is uitgestroomd niet te achterhalen. De verenging stelt tevens dat parttime werken verder gestimuleerd moet worden.