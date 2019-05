Longartsen starten crowdfunding na subsidiestop KWF

De website TabakNee, van de activistische longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker, start een crowdfundingactie. TabakNee hoop een ton bij elkaar te krijgen. Dat geld is nodig omdat de subsidie van KWF Kankerbestrijding aan de stichting van De Kanter en Dekker plotseling wegviel.

Dat schrijft dagblad Trouw op 13 mei. TabakNee is kritisch volger van de Nederlandse tabaksindustrie en publiceert nieuws daarover. De Kanter en Dekker willen hun website voortzetten en willen ook verder met hun missie om te zorgen dat kinderen en jongeren niet gaan roken.

Breekpunten

KWF Kankerbestrijding stopte met de subsidie om ‘verschillen van inzicht en concrete irritaties en onvrede over bepaalde activiteiten’, aldus KWF-voorzitter Floris Italianer. Een van de breekpunten was een artikel op TabakNee over de banden van Jolande Sap via KPMG met de tabaksindustrie. Sap was benoemd tot voorzitter van een werkgroep die voor het Nationaal Preventieakkoord het verminderen van roken moet stimuleren. KWF Kankerbestrijding wilde het artikel van TabakNee.nl laten verwijderen, omdat dit het overleg over het preventieakkoord zou kunnen schaden.

Geroyeerd

Kort na de subsidiestop zijn de longartsen en hun Stichting Rookpreventie Jeugd ook geroyeerd als partner van de Alliantie Nederland Rookvrij, dat is opgezet door KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en Longfonds. Wanda de Kanter en Pauline Dekker zouden te activistisch zijn. Het wegsturen van de artsen kwam KWF Kankerbestrijding op forse kritiek te staan. Zo stapte de Amsterdamse gezondheidsinstelling Kysos ook uit de samenwerking. Kysos is nu de eerste die de crowdfundingactie van TabakNee ondersteunt. De instelling levert een bijdrage van tienduizend euro.