Bestrijder tabaksindustrie overleden

Anne Marie van Veen, de eerste die in Nederland aangifte deed tegen de tabaksindustrie van zware mishandeling met de dood tot gevolg, is op 46-jarige leeftijd overleden. De longkankerpatiënte wordt dinsdag in besloten kring begraven in Zwolle, laat KWF Kanker Bestrijding weten.

Van Veen kreeg in 2014 de diagnose longkanker. Twee jaar later zwengelde ze een zaak tegen de tabaksindustrie aan. Hoewel het niet tot een daadwerkelijke strafzaak is gekomen, kreeg haar aangifte toch enorme steun van de medische wereld. Tientallen organisaties uit allerlei hoeken van de maatschappij, zoals artsen, GGD's, verslavingsinstellingen, ziekenhuizen, scholen en gemeentes deden eveneens aangifte.



Van Veen zei vorig jaar dat er al veel is gewonnen door de zaak: ''Er is een brede maatschappelijke discussie op gang gekomen. De misdadige praktijken van de tabaksindustrie moeten worden gestopt.''



Door zich te verdiepen in de tabaksindustrie kwam ze tot de conclusie "dat ze bewust verslaafd was gemaakt, om een dode roker te vervangen". Zij besloot de tabaksindustrie ter verantwoording te roepen om haar kinderen hiertegen te beschermen.



Advocaat Bénédicte Ficq, die destijds namens Van Veen aangifte deed, zegt de strijd tegen de industrie voort te zetten. (ANP)