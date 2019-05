Robot voert netvliesoperatie uit in Oogziekenhuis

Het Oogziekenhuis in Rotterdam heeft een wereldprimeur. Voor het eerst is een oogoperatie helemaal met een robot uitgevoerd. De netvliesoperatie is op 9 mei uitgevoerd en is ‘medisch geslaagd’.

Dat meldt het Oogziekenhuis Rotterdam op 15 mei. De operatierobot hielp de oogarts bij het zo precies mogelijk uitvoeren van een volledige operatie aan het achterste deel van het oog. De operatie is onderdeel van een onderzoek naar de inzet van de robot bij oogoperaties.

Omdat netvliesoperaties heel precies en ingewikkeld zijn, worden ze maar door een kleine groep gespecialiseerde oogartsen uitgevoerd. Met de robot, ontwikkeld door specialisten en medisch bedrijf Preceyes, kunnen ze nog nauwkeuriger en veiliger werken.

Bloedvaten

Begin vorig jaar werd de robot voor het eerst getest in het Oogziekenhuis Rotterdam. De robot is in Engeland al ingezet bij een operatie, maar toen alleen voor een deel van de operatie. De operatierobot wordt in de toekomst vaker gebruikt bij netvliesoperaties om patiënten preciezer en veiliger te helpen. Ook maakt de robot nieuwe behandelingen mogelijk, waarmee aandoeningen aan het netvlies kunnen worden verholpen die nu nog zeer moeilijk of zelfs niet te behandelen zijn. Bijvoorbeeld behandelingen waarbij medicatie in zeer kleine bloedvaten achterin het oog moet worden toegediend.