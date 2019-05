'Trillende sok' laat Parkinsonpatiënt weer lopen

Dankzij een geavanceerde uitvinding van UT-student Carola Koopman, kunnen Parkinson-patiënten beter lopen. De Michael J. Fox Foundation geeft twee ton voor verdere ontwikkeling van de zogenaamde 'trillende sok'.

Dit meldt Tubantia. Studente biomedische technologie Carola Koopman van de Universiteit Twente bedacht de speciale sokken drie jaar geleden. Doordat de sokken speciale trillingen afgeven, raken mensen met Parkinson minder snel in een zogenaamde ‘freeze’. Bij dit freezen stokt opeens de loopbeweging en staat de patiënt stil. Meestal gebeurt dit als de medicatie is uitgewerkt. Dankzij een mechaniek in de sok, wordt de patiënt gestimuleerd om dóór te lopen.

Twee ton voor verdere ontwikkeling

De eerste testperiode met acht proefpersonen is zo goed verlopen, dat Koopman het hulpmiddel verder gaat ontwikkelen met Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente en Radboudumc. Het onderzoek is zo veelbelovend dat de Michael J. Fox Foundation twee ton geeft voor verdere ontwikkeling. De sok zal worden getest bij veertig Parkinsonpatiënten.