Zwolle onderzoekt waar huur met zorggeld wordt betaald

De gemeente Zwolle gaat onderzoek doen naar zorg-huurconstructies die plaatselijke zorgaanbieders toepassen. Aanleiding daarvoor is het recente faillissement van Woonzorgcombinatie Overijssel (WZCO). Die plaatste cliënten in veel te dure huizen. De cliënten betaalden een lagere huur, maar het is nog niet duidelijk hoe WZCO dit verschil bijpaste. Zwolle wil weten of dit vaker voorkomt.

Dat meldt dagblad de Stentor op 16 mei. WZCO bood huisvesting en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen. Toen de organisatie in maart failliet ging, kwamen veel van hen op straat te staan. Zij konden de volledige huur, die zij opeens moesten betalen, niet opbrengen. Voor iedereen wordt nu gezocht naar een oplossing, zegt het college van B&W nu.

Huurverschil

Of het huurverschil bij WZCO werd betaald vanuit de pgb’s is nog niet met zekerheid te zeggen. Het budget mag daar in ieder geval niet voor gebruikt worden, zegt Zwolle. De gemeente wil nu weten wat voor constructies andere zorgaanbieders toepassen die gecombineerde zorg- en huurcontracten aanbieden. Zwolle zegt niet welke zorgaanbieders worden onderzocht, omdat de gemeente er vooralsnog vanuit gaat dat het niets onrechtmatigs aantreft.



Het onderzoek wordt gedaan door het Team Handhaving van de gemeente Zwolle, in opdracht van de gemeenten van de regio IJssel-Vecht.