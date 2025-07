28 Procent van Rotterdamse pgb-aanbieders haalt kwaliteitseisen niet

In de eerste helft van 2025 heeft Rotterdam tachtig pgb-aanbieders getoetst. Drieëntwintig daarvan haalden de toets niet. Zij mogen geen cliënten meer aannemen in Rotterdam.

Wethouder Zorg, Ronald Buijt: “Het is nodig om streng te toetsen of een zorgaanbieder voldoet aan onze regels. Als ze eenmaal aan de slag gaan en malafide blijken te zijn, richten ze in korte tijd veel schade aan.”

Met de kwaliteitstoets wordt onder meer gecheckt of het zorgpersoneel de juiste diploma’s heeft en of de zorgmedewerkers een verklaring van goed gedrag hebben. Ook wordt gecontroleerd of financiën op orde zijn en of de registratie bij de Kamer van Koophandel klopt. Zo wil de gemeente “misbruik van zorggeld voorkomen en garanderen dat Rotterdammers goede zorg krijgen”. (ANP)