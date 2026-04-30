6,4 procent stapte in 2026 over naar nieuwe zorgverzekeraar

Het aantal Nederlanders dat overstapt van zorgverzekering is in 2026 licht gedaald.

Dat schrijft Geld.nl op basis van cijfers van Vektis en de Zorgmonitor 2026. In totaal stapten 1,1 miljoen verzekerden over, goed voor 6,4 procent van het totaal.

Overstappers betaalden in 2026 gemiddeld 142,84 euro per maand voor een basisverzekering met een standaard eigen risico van 385 euro. Dat ligt onder het marktgemiddelde van 145,67 euro per maand. Op jaarbasis komt dit neer op een voordeel van circa 34 euro.

Overstappers kiezen minder vaak voor een verhoogd eigen risico. Het aandeel overstappers dat hiervoor kiest, daalde van 25 procent in 2025 naar 20,3 procent in 2026. In totaal heeft 12,1 procent van alle verzekerden een vrijwillig eigen risico.

Minder bereid tot nemen risico’s

Hoewel een hoger eigen risico een korting kan opleveren tot maximaal 282 euro per jaar, zijn minder mensen bereid dit financiële risico te nemen. Van de groep die het eigen risico wel verhoogt, kiest circa 80 procent voor het maximale bedrag.

Het aandeel verzekerden met een aanvullende verzekering blijft stabiel op 80,6 procent. Onder overstappers ligt dit aandeel lager: 59 procent kiest voor aanvullende dekking. Zij kiezen vaker uitsluitend voor een basisverzekering.

De premieverschillen tussen leeftijdsgroepen blijven bestaan. Jongeren zijn gemiddeld goedkoper uit dan ouderen, die vaker kiezen voor uitgebreidere dekking.