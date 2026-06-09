Grote overname in farmaceutische industrie

De Britse farmaceut GSK neemt voor 10,6 miljard dollar de Amerikaanse ontwikkelaar van longkankermedicatie Nuvalent over. Daarmee wil GSK uitbreiden op het gebied van oncologie. Het is de grootste overname voor GSK in meer dan tien jaar.

De overname wordt in contanten afgehandeld en moet in het derde kwartaal van dit jaar afgerond worden, afhankelijk van goedkeuring van mededingingsautoriteiten. De overnameprijs van 124 dollar per aandeel is 40 procent hoger dan de slotkoers van Nuvalent op Wall Street maandag. Nuvalent is gevestigd in Cambridge in de staat Massachusetts.

Overnamepad

Met de overname begeeft GSK zich opnieuw op het overnamepad. In januari nam het door topman Luke Miels geleide farmacieconcern nog voor 2,2 miljard dollar het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Rapt Therapeutics over, dat actief is met middelen tegen ontstekings- en auto-immuunziektes.

Miels nam begin dit jaar de leiding over bij GSK van topvrouw Emma Walmsley. Hij was eerder commercieel directeur. Miels wil GSK verder laten groeien door overnames.

211 miljard dollar aan overnames

Dit jaar zijn er al meer overnamedeals geweest in de wereldwijde farmaciesector. Volgens marktonderzoeker Dealogic gaat het sinds begin dit jaar om een bedrag van in totaal bijna 211 miljard dollar aan overnames. (ANP)