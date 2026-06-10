VIG: dure medicijnen in Nederland later beschikbaar door sluis

Van de 51 behandelingen die in Nederland nog wachten op toelating, zijn er in Duitsland al 48 beschikbaar. Dat blijkt uit een analyse van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

De VIG onderzocht 51 door het EMA goedgekeurde geneesmiddelen en indicaties die op 20 maart 2026 in de zogenoemde ‘sluis’ zaten. Deze regeling houdt dure geneesmiddelen tijdelijk buiten het basispakket. In deze periode adviseert Zorginstituut Nederland de minister over opname in het pakket. Ook kan de minister met de fabrikant onderhandelen over de prijs.

Europese vergelijking

De analyse is gebaseerd op geneesmiddelen en indicaties van VIG-leden die in de sluis zitten. Het gaat dus niet om alle middelen in de sluis. Vervolgens keek de vereniging naar de beschikbaarheid van deze behandelingen in andere Europese landen. Het verschil met Duitsland is daarbij opvallend groot: daar waren op 20 maart 48 van de onderzochte middelen beschikbaar voor patiënten. In Oostenrijk ging het om 43 middelen en in Luxemburg om 36.

Aan de onderkant van de lijst staan Servië (4 middelen) en Hongarije (5 middelen). Volgens de VIG zijn de verschillen vooral het gevolg van politieke keuzes rond toelating en vergoeding. “Nederland maakt relatief vaak gebruik van de sluis om nieuwe geneesmiddelen eerst uitgebreid te beoordelen en prijsafspraken te maken. In andere landen verlopen die stappen soms parallel, of bestaan aanvullende regelingen waarmee patiënten al eerder toegang krijgen”, aldus de VIG.

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