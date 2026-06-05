Horizonscan voorziet 680 nieuwe medicijnen de komende twee jaar

De komende twee jaar verwacht het Zorginstituut dat er 358 nieuwe geneesmiddelen op de Europese markt toegelaten worden. Ook krijgen naar verwachting 308 bestaande geneesmiddelen een nieuwe indicatie. En er komen zeven generieke geneesmiddelen en zeven biosimilars.

Dat blijkt uit de halfjaarlijkse publicatie van de Horizonscan Geneesmiddelen van Zorginstituut Nederland. De Horizonscan Geneesmiddelen brengt iedere zes maanden in kaart welke innovatieve geneesmiddelen mogelijk op de Europese markt verschijnen en wat daarvan de impact kan zijn op patiënten en zorgkosten. In vergelijking met de vorige publicatie bevat de nieuwe scan een zelfde aantal geneesmiddelen en indicaties.

Kankermedicijnen

De meest opvallende ontwikkeling zijn een nieuw type medicijnen tegen kanker, schrijft het Zorginstituut. Deze zogenaamde PROTACs en CELMoDs werken mogelijk ook bij patiënten bij wie eerdere behandelingen niet meer aanslaan.

Dit zijn voorbeelden van kankermedicijnen die zich richten op eiwitafbraak. Veel bestaande geneesmiddelen werken door de activiteit van een ziekte-eiwit tijdelijk te remmen. Bij gerichte eiwitafbraak probeert het geneesmiddel om het betreffende eiwit daadwerkelijk af te breken.

Patent

Naast de voorspelde nieuwe medicijnen, kijkt het Zorginstituut met de Horizonscan ook naar welke patenten aflopen. Medicijnen die niet meer zijn gepatenteerd kunnen worden nagemaakt als generiek geneesmiddel of biosimilar. Vaak zijn deze niet-gepatenteerde medicijnen veel goedkoper.

Hiervoor ontwikkelde de internationale horizonscan samenwerking IHSI, met behulp van het National Centre for Pharmacoeconomics en het Zorginstituut, een nieuw dashboard. In onderstaand figuur een eerste overzicht van geneesmiddelen waarvoor binnen vijf jaar meer concurrentie wordt verwacht.

In de factsheet is te zien dat er de komende twee jaar zeven nieuwe generieke medicijnen worden verwacht en zeven biosimilars.