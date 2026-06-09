Nibud: kabinetsplannen treffen mensen met een beperking of chronische ziekte

De plannen van het kabinet kunnen voor mensen met een chronische ziekte of beperking leiden tot honderden euro’s per maand aan extra zorgkosten. Daarvoor waarschuwt het instituut Nibud vandaag op haar website.

‘Als huishoudens gebruik maken van meerdere regelingen die gaan veranderen, dan kan die kostenstijging oplopen tot zo’n 300 euro per maand oftewel ruim 3.500 per jaar,’ ziet Nibud-directeur Mattias Gijsbertsen. Deze komen boven op de extra kosten die ze al hebben. Dat blijkt uit berekeningen die het Nibud maakte voor acht verschillende voorbeeldhuishoudens. Ook beleidsplannen uit de vorige kabinetsperiode zijn hierin meegenomen.

Maatregelen

De maatregelen stapelen zich op: het verhogen van de eigen bijdragen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het verhogen van het eigen risico en het afschaffen van de regeling waarmee mensen zorgkosten terug kunnen krijgen via belastingaangifte.

Ook de bezuinigingen op de sociale zekerheid treffen juist de mensen met een chronische ziekte of beperking. Het afschaffen van een uitkering (IVA) zorgt ervoor dat iedereen die in de toekomst volledig arbeidsongeschikt raakt niet 75, maar 70 procent van het laatste verdiende loon ontvangt.

Deze groep mensen heeft jaarlijks al 1.000 – 4.500 euro aan meerkosten. In combinatie met de nieuwe maatregelen, hebben ze een grotere kans op financiële problemen. ‘Onze cijfers laten zien dat belangenorganisaties zich terecht zorgen maken over de stapeling van deze maatregelen,’ zegt Gijsbertsen. ‘Ze grijpen in elkaar. Als je bijvoorbeeld je zorgkosten niet meer kunt aftrekken in je belastingaangifte, wordt je inkomen dus hoger en loop je het risico dat je lagere toeslagen krijgt. En dankzij dat hogere inkomen, kunnen de inkomensafhankelijke eigen bijdragen ook stijgen.’

Verslechtering

De extra kosten die bovenop de meerkosten komen die huishoudens waar sprake is van een beperking of chronische ziekte, toch al hebben, verslechtert hun financiële situatie. ‘Deze huishoudens zijn vaak kwetsbaarder. Ze hebben uitgaven waarop ze niet kunnen bezuinigen en kunnen aan de inkomstenkant ook meestal niet veel veranderen,’ aldus Gijsbertsen. ‘In het coalitieakkoord wordt gesproken over maatregelen om de financiële gevolgen voor lagere inkomens te dempen, maar het is nog onduidelijk hoe en in welke mate.’