Rechter: Zilveren Kruis betaalde genoeg voor niet-gecontracteerde zorg

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft een acceptabele vergoeding betaald voor niet-gecontracteerde medisch-specialistische revalidatiezorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hoeft daarom niet in te grijpen in het vergoedingenbeleid van de verzekeraar.

Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald in een zaak die was aangespannen door revalidatiezorginstelling Medinello.

Tot 2025 had Zilveren Kruis geen zorg ingekocht bij Medinello. Voor patiënten die desondanks voor dit zelfstandig behandelcentrum kozen, vergoedde de verzekeraar in de regel 75 procent van de rekening.

Hinderpaal

Volgens Medinello was dit percentage dermate laag, dat er sprake was van een zogeheten ‘hinderpaal’ voor patiënten om voor hun instelling te kiezen. Om geen patiënten te verliezen, nam de kliniek de resterende 25 procent van de kosten zelf voor haar rekening. Medinello verzocht de NZa vervolgens om handhavend op te treden tegen de zorgverzekeraar.

De NZa wees dit verzoek af op basis van een eerder, breder onderzoek naar niet-gecontracteerde zorg. Daaruit bleek al dat de werkwijze van Zilveren Kruis niet in strijd was met de Zorgverzekeringswet en geen daadwerkelijke belemmering vormde.

Niet betwist

Het CBb geeft de NZa nu gelijk. De toezichthouder hoeft geen nieuw onderzoek in te stellen, mede omdat Medinello de resultaten van het eerdere NZa-onderzoek niet heeft betwist. Ook over de rekenmethode van de zorgverzekeraar is de rechter helder. “Zilveren Kruis mag voor de berekening van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg het tarief als uitgangspunt nemen dat zij gemiddeld heeft gecontracteerd”, aldus het CBb.

Dit besluit is in overeenstemming met eerdere rechtspraak van de Hoge Raad.