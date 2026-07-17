Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Financiën
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reacties 1 Delen
Print

Rechter: Zilveren Kruis betaalde genoeg voor niet-gecontracteerde zorg

,

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft een acceptabele vergoeding betaald voor niet-gecontracteerde medisch-specialistische revalidatiezorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hoeft daarom niet in te grijpen in het vergoedingenbeleid van de verzekeraar.

Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald in een zaak die was aangespannen door revalidatiezorginstelling Medinello.

Tot 2025 had Zilveren Kruis geen zorg ingekocht bij Medinello. Voor patiënten die desondanks voor dit zelfstandig behandelcentrum kozen, vergoedde de verzekeraar in de regel 75 procent van de rekening.

Hinderpaal

Volgens Medinello was dit percentage dermate laag, dat er sprake was van een zogeheten ‘hinderpaal’ voor patiënten om voor hun instelling te kiezen. Om geen patiënten te verliezen, nam de kliniek de resterende 25 procent van de kosten zelf voor haar rekening. Medinello verzocht de NZa vervolgens om handhavend op te treden tegen de zorgverzekeraar.

De NZa wees dit verzoek af op basis van een eerder, breder onderzoek naar niet-gecontracteerde zorg. Daaruit bleek al dat de werkwijze van Zilveren Kruis niet in strijd was met de Zorgverzekeringswet en geen daadwerkelijke belemmering vormde.

Niet betwist

Het CBb geeft de NZa nu gelijk. De toezichthouder hoeft geen nieuw onderzoek in te stellen, mede omdat Medinello de resultaten van het eerdere NZa-onderzoek niet heeft betwist. Ook over de rekenmethode van de zorgverzekeraar is de rechter helder. “Zilveren Kruis mag voor de berekening van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg het tarief als uitgangspunt nemen dat zij gemiddeld heeft gecontracteerd”, aldus het CBb.

Dit besluit is in overeenstemming met eerdere rechtspraak van de Hoge Raad.

Reageer op dit artikel
Meer over:Financiën

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

12:02 Rechter: Zilveren Kruis betaalde genoeg voor niet-gecontracteerde zorg
9:03 NZa verhoogt tarieven verloskunde 2026 na bezwaar KNOV
15 jul 2026 Huisartsen houden estafettestaking vanwege lage tarieven NZa
15 jul 2026 Private-equitypartij wil ouderenzorgorganisatie overnemen
14 jul 2026 Langdurige zorgrelatie met huisarts hangt samen met lager zorggebruik

Reader Interactions

Reacties 1

  1. Jorrit Stroosma

    De conclusie is; de hele Zorgverzekeringswet 2006 is ingericht ten faveure van de zorgverzekeraars. De burger krijgt een paar rechten. De zorgaanbieder is overgeleverd aan de grillen van de zorgverzekeraars. Mooi werk 2e en 1e Kamer!!!