NZa verhoogt tarieven verloskunde 2026 na bezwaar KNOV

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tarieven voor verloskundige zorg voor 2026 met terugwerkende kracht verhoogd. Deze aanpassing is het resultaat van een bezwaar dat werd ingediend door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

De KNOV meldt dat het inkomensdeel wordt verhoogd waardoor onder andere het tarief voor volledige verloskundige zorg stijgt naar 2.286,07 euro, een stijging van 6,15 euro. Ook de tarieven voor echoscopie, uitwendige versie en CTG stijgen licht.

Hoewel de NZa vindt dat het oorspronkelijke kostprijsonderzoek grondig en navolgbaar is uitgevoerd, verklaart zij het bezwaar van de KNOV gedeeltelijk gegrond. De tariefstijging die wel is doorgevoerd is noodzakelijk vanwege een correctie in de functiewaardering van de praktijkhoudend verloskundige. Volgens de NZa zorgen de nieuwe tarieven voor een redelijkerwijs kostendekkende vergoeding.

In beroep

De herziene bedragen zijn direct gepubliceerd, zodat zorgverzekeraars en verloskundigen desgewenst nieuwe afspraken kunnen maken. De autoriteit benadrukt dat tarieven gebaseerd moeten zijn op een representatief beeld van de kosten en opbrengsten: ze mogen de verloskundige zorg niet onnodig duur maken, maar moeten tegelijkertijd wel de redelijke kosten van de praktijken dekken.

De KNOV laat weten nog steeds van mening te zijn dat de tarieven niet op de juiste manier zijn vastgesteld. “We gaan daarom in beroep bij de rechter.”