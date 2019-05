Inspectie plaatst abortuskliniek onder verscherpt toezicht

Op 26 maart heeft de IGJ abortuskliniek Stimezo Zwolle voor drie maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De kliniek moet zo snel mogelijk een goede verpleegkundige bezetting organiseren en problemen in het bestuur oplossen.

Dat meldt de IGJ op 16 mei. De inspectie wil hierover elke maand een voortgangsrapportage ontvangen.



Tijdens een inspectiebezoek op 8 januari 2019 bleek er onvoldoende gekwalificeerde verpleegkundige bezetting, waren taken nog niet bij gekwalificeerde medewerkers gelegd en was er geen eenheid van beleid gelet op de verschillende werkwijze van de gynaecoloog en de abortusarts. Verpleegkundigen die betrokken zijn verantwoordelijk zijn voor counseling en besluitvormingsgesprekken, waren nog niet allemaal geschoold en bekwaam voor deze specifieke zorgverlening.

Besturingsprobleem

Stimezo Zwolle moet nu een stabiele verpleegkundige bezetting realiseren en de verpleegkundigen moeten noodzakelijke scholingen volgen. De taken en verantwoordelijkheden moeten worden vastgelegd. Daarnaast moet eenheid komen in het beleid. Daarnaast verwacht de inspectie dat de kliniek een plan van aanpak overlegt om het besturingsprobleem op te lossen. Het bestuur moet vertrouwen in elkaar en in de directie krijgen en de cultuur verbeteren, onder andere door het instellen van een klokkenluidersregeling.