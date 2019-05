Ziekenhuisbestuurder Paul Doop verruilt HMC voor NPO

Paul Doop stapt op als bestuursvoorzitter van Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Onder zijn leiding werd de ziekenhuisgroep met Westeinde, Antoniushove en Bronovo gereorganiseerd. Doop gaat deze zomer aan de slag bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

In een brief aan het personeel zegt Doop dat de volgende fase van de reorganisatie van het ziekenhuis door een nieuw team gedaan moet worden. “Ik ben mij ervan bewust dat de afgelopen jaren niet altijd makkelijk zijn geweest en we hebben teleurstellingen moeten verwerken”, schrijft hij, “HMC heeft nu een degelijk plan voor de toekomst, zowel zorginhoudelijk als financieel.” Eerder stapte bestuurslid Renée Barge op vanwege onenigheid over de toekomst van de ziekenhuizen.

Doop trad in 2014 aan als voorzitter van de raad van bestuur van HMC. In 2015 werden onder zijn leiding Antoniushove, Bronovo en Westeinde juridisch gefuseerd tot HMC. Paul Doop wordt bij de NPO verantwoordelijk voor de portefeuille Financiën en Bedrijfsvoering. De raad van toezicht van HMC hoopt op korte termijn een opvolger voor Paul Doop bekend te kunnen maken.