Nieuwe stichting SKILZ heeft directeur

De onlangs opgerichte Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ) heeft Annette Pietersen benoemd tot directeur. Pietersen start half juni.

Pietersen heeft een achtergrond als ergotherapeut en indicatie-adviseur. Ze was onder meer programmamanager bij diverse landelijke zorginnovatie-trajecten in de langdurige zorg en wethouder sociaal domein in Nieuwkoop. In het afgelopen jaar heeft zij bij ZonMw het programma Kwaliteitsgelden voorbereid.

Met de aanstelling van Pietersen kan SKILZ van start na een periode van verkenning en voorbereiding. De stichting die dit voorjaar werd opgericht, is een samenwerkingsverband voor de ontwikkeling van multidisciplinaire kwaliteit in de langdurige zorg. Het eerste concrete doel is de ontwikkeling van en zijn zes kwaliteitsstandaarden voor de langdurige zorg, voor de mondzorg, voeding- en slikproblemen, slaapstoornissen, wilsonbekwaamheid, zelfmanagementondersteuning en (anticiperende) besluitvorming rondom het levenseinde.