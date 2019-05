VN: jeugdzorg moet Nederlandse IS-kinderen helpen

Nederland moet kinderen van uitgereisde IS-strijders zo snel mogelijk terughalen. Dat zegt de speciale VN-gezant Virginia Gamba in een interview met het AD. "Ik zou Nederland willen oproepen: aanvaard de verantwoordelijkheid voor de kinderen en voor de moeders. Het is verkeerd ze in het ongewisse te laten. Repatrieer ze zo snel mogelijk." Gamba is VN-gezant voor Kinderen in Gewapende Conflicten.

Volgens haar zitten veel moeders en kinderen in IS-gebieden in Syrië en Irak buiten bereik van hulp en kunnen ze geen kant op. Haal je de kinderen terug, dan kunnen ze met enige hulp weer gaan meedoen in de samenleving, ook degenen die geïndoctrineerd zijn door het gedachtegoed van IS. "Ze kunnen dan psychosociale hulp krijgen en er kan vanuit de jeugdzorg worden begonnen aan re-integratie."

"Ik denk dat de risico's minimaal zijn als de veiligheidsdiensten hun werk doen", aldus Gamba.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid blijft er evenwel bij dat Nederland geen kinderen van IS-strijders naar Nederland haalt. Hij ziet geen reden het kabinetsbeleid op dat punt aan te passen, ook al omdat andere landen er net zo over denken. "Het standpunt van dit kabinet past volledig in dat van andere landen in de Europese Unie", aldus de bewindsman. (ANP)