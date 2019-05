VGN en ActiZ werken samen aan opleidingsaanpak

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ werken samen aan een nieuwe, landelijke opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden. Maatwerk voor doorstromers en zij-instromers wordt hiermee realiteit.

Zowel de gehandicaptenzorg als de ouderenzorg heeft te kampen met een groeiend personeelstekort. Via zij-instroom moeten nieuwe werknemers worden aangetrokken. Echter kunnen zij-instromers niet zomaar aan de slag zonder een relevant zorgdiploma. Om het beroepsonderwijs beter aan te sluiten op de wensen en leerbehoeften van volwassen instromers komen er leereenheden. Deze zijn erkend, op maat, flexibel en worden gesteund door VWS. De focus ligt op wat iemand al kan en nog bij kan leren. Via een modulaire opzet van leereenheden worden nieuwelingen in de zorg steeds beter inzetbaar.

Kleine eenheden

Door opleidingen in kleinere eenheden aan te bieden, moet het aantrekkelijker worden om voor de zorg te kiezen of door te stromen. Met de leereenheden kunnen MBO-certificaten of diploma’s behaald worden. Omdat een extra studie vaak belastend kan zijn, helpen leereenheden ook om werk en privé beter in balans te brengen.

Pilots

Uit pilots bleek al dat de leereenheden in de praktijk veel kunnen betekenen voor mensen, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. Het is nu tijd om de aanpak landelijk uit te rollen. Aaldert Mellema, voorzitter van het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds in de ouderenzorg (A+O VVT), en VGN-bestuursvoorzitter Boris van der Ham hebben vertegenwoordigers van OCW en VWS een document overhandigd met de bereikte resultaten tot nu toe en de ambities voor de toekomst.