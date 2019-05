Kinderziekenhuis Erasmus MC-Sophia biedt viruele rondleiding

Kinderen kunnen vanaf nu virtueel op ontdekkingsreis door kinderziekenhuis Erasmus MC-Sophia. Zo kunnen kinderen voor hun spannende ziekenhuisafspraak alvast ‘wennen’.

De virtuele rondleiding is te vinden op de website van het Erasmus MC-Sophia. Samen met het karakter Joep kunnen patiënten tien verschillende ziekenhuiskamers op hun computer bekijken. Joep heeft gezelschap van een lieve knuffelbeer, die bijzondere weetjes vertelt over de kamers. Ook Olli de olifant vertelt van alles over bijvoorbeeld de echokamer, de prikkamer en de gipskamer. Door middel van de 360-graden foto’s kun je de kamers van alle kanten bekijken. Patiënten kunnen ook gebruikmaken van hun VR-bril om het allemaal nog echter te maken. In elke kamer staan verschillende ‘plusjes’, die nuttige en leuke weetjes melden over de kamer.