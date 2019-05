Menzis brengt voormalig patiënten Dunya onder bij andere instellingen

De acht voormalig patiënten van Zorggroep Dunya in Elst die ‘op straat dreigden te komen’, zijn inmiddels overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio overgebracht. Zorgverzekeraar Menzis nam de regie in deze uitzonderlijke situatie.

Onlangs werd bekend dat medewerkers van Dunya uit het pand zijn gezet. De zorginstelling kon de huur niet langer betalen. De directeur van Dunya was echter niet bereid om de dossiers over te dragen aan andere zorginstellingen, waardoor de zorg niet langer geleverd kan worden. In het kader van patiëntveiligheid is het overdragen van cliëntendossiers bij een overplaatsing echter verplicht.

Inmiddels is bekend dat de acht dementerende patiënten de afgelopen dagen zijn overgebracht naar vier andere zorginstellingen in de regio. De overplaatsing was nodig omdat op de locatie in Elst niet langer zorg kon worden geboden. Zorgverzekeraar Menzis heeft een belangrijke rol gespeeld in het borgen van de continuïteit van zorg voor de acht cliënten.

Fraudeonderzoek

Dunya gaf Menzis de schuld omdat die niet langer met de organisatie werkt. De zorgverzekeraar meldt echter dat dit staand beleid is op basis van fraudeonderzoek. Joeri Veen, woordvoerder van Zorgverzekeraar Menzis, benadrukt dat het op straat zetten van deze acht mensen nooit aan de orde is geweest.