UMC Utrecht gaat psychose per individu voorspellen

Het UMC Utrecht Hersencentrum gaat werken aan een methode om het verloop van een psychose per individu te voorspellen. De Psychose Prognose Predictor wordt ontwikkeld door onderzoekers van de afdeling Psychiatrie en een ervaringsdeskundige. ZonMw stelt een half miljoen euro subsidie beschikbaar.

Dat meldt UMC Utrecht op 21 mei. Het doel is om de individuele uitkomsten van patiënten met psychotische stoornissen beter te voorspellen. De effecten van beïnvloedbare factoren zoals medicatie en leefstijl zullen worden berekend en ook worden opgenomen in de predictor. Nu zijn de gevolgen van bijvoorbeeld psychotherapie of afbouw van medicatie op het verloop van de psychose nog onbekend.

Machine-learning

In het eerste deel van het project wordt de predictor zelf ontwikkeld. Dit gebeurt met kennis en data uit eerdere onderzoeken en gegevens van ongeveer tweeduizend patiënten. Om de voorspelling te personaliseren worden machine-learning-technieken toegepast. Als de predictor klaar is, zal het gebruik in de kliniek worden onderzocht. Dat onderzoek wordt samen met Atrecht en het Rob Giel Onderzoekscentrum gedaan.

Ervaringsdeskundige

Belangrijk in dit project zijn de uitkomstmaten. Wat een goede uitkomst is, kan voor patiënt en behandelaar verschillend zijn. De patiënt wil bijvoorbeeld vooral zijn of haar baan behouden, terwijl de psychiater de psychose wil verminderen. Om in het onderzoek zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de patiënt, is Russel Cummins als ervaringsdeskundige aangenomen. Hij denkt mee met de onderzoekers over hoe de psychose prognose predictor moet worden ingericht. Ook zal hij bijeenkomsten tussen onderzoekers en patiënten met hun naasten coördineren.