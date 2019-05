Nieuwe maagballon in strijd tegen overgewicht

In de Heerlense vestiging van de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) hebben al meerdere patiënten een nieuw soort maagballon tegen overgewicht gekregen door die gewoon zelf in te slikken, verpakt in een capsule. Er is geen endoscopie (kijkoperatie) voor nodig en na zestien weken voert het lichaam de ballon zelf af.

Voor niet iedereen is het inslikken van de capsule even gemakkelijk, maar een echt zware ingreep is bij deze ballon dus niet nodig. Aan de ballon zit een slangetje, waardoor de dokter die met vloeistof opvult als die eenmaal in de maag is beland. De hele actie kost zo'n twintig minuten, waarna de patiënt gewoon naar huis kan. Door de ballon, met zijn uiteindelijke 10 centimeter doorsnee, heeft hij minder eetlust.



Het ventiel van de ballon gaat na zestien weken vanzelf open, waarna de ballon leegloopt en alle restanten door het lichaam worden afgevoerd. De patiënt kan in die periode, afhankelijk van tal van factoren, gemiddeld 15 kilo zijn afgevallen.



Mensen met een body mass index (BMI) van 28 of hoger komen in aanmerking voor de behandeling. Je krijgt echter niet zomaar zo'n ballon, er gaat een hele screening aan vooraf.



Het dingetje is in andere landen al 10.000 keer met succes toegepast. (ANP)