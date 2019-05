Gynaecoloog berispt om verwijderen deel vagina

Het tuchtcollege heeft een gynaecoloog berispt omdat hij zonder overleg met de patiënt een deel van de vagina operatief heeft verwijderd.

Bij de patiënt werd bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker PAP3B geconstateerd, waarop de baarmoeder nader onderzocht werd. Ze bleek in een voorstadium van baarmoederhalskanker te zijn, waarop werd besloten dat de baarmoeder preventief zou worden verwijderd. Tijdens deze operatie in 2013 was het door een stenose, een vernauwing van de vagina, niet mogelijk om een uterusmanipilator vaginaal in te brengen. Hierop werd de hulp van de gynaecoloog ingeschakeld, die tijdens de operatie naast het verwijderen van de baarmoeder ook besloot een deel van de vagina te verwijderen.

Geslachtsgemeenschap

Nadien geeft de patiënt aan een te korte vagina te hebben voor adequate geslachtsgemeenschap. Zij verwijt de arts dat hij zonder toestemming is overgegaan tot verwijdering van een deel van de vagina, dat hij hierover ook nadien niet met haar gecommuniceerd heeft, en dat hij op geen enkele wijze inzicht heeft getoond in de fout en de consequenties daarvan. In zijn verdediging voert de arts aan dat hij het verwijderen van het vaginadeel een essentieel onderdeel vond van de met de beklaagster besproken behandeling. De patiënt wilde door de operatie definitief genezen worden, en daarom was het in haar belang dat ook het deel van de vagina achter de stenose verwijderd werd, aldus de gynaecoloog.

Oordeel tuchtcollege

Het tuchtcollege stelde de patiënte op bijna alle punten in het gelijk. ‘De verwijdering van de baarmoeder betrof een preventieve ingreep. Het ging hier dus niet om een ingreep die om medische redenen niet kon worden uitgesteld’, aldus het rechtbankverslag. Bij gebrek aan een medische noodzaak om ondanks de afwezigheid van een informed consent tot verwijdering van een deel van de vagina van de patiënt over te gaan, is het college van oordeel dat verweerder met de verwijdering van dat vaginadeel jegens de patiënt tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Daarom heeft het tuchtcollege de arts een berisping opgelegd.