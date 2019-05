Mediq heeft deze week de overname bekendgemaakt van het Noorse bedrijf Puls. De aanbieder van medische hulpmiddelen versterkt hiermee zijn positie op de Europese markt voor hulpmiddelen voor ziekenhuizen.

Puls is een distributeur van medische producten en apparatuur in Noorwegen en Denemarken. Mediq neemt het bedrijf over van Handicare, een wereldwijde aanbieder van oplossingen ter verbetering van de onafhankelijkheid van gehandicapten en ouderen.