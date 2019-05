Ontslagen traumachirurg was al eerder in opspraak

De traumachirurg (64) die eerder deze maand werd ontslagen bij het Medisch Spectrum Twente (MST) vanwege verbaal intimiderend en seksueel grensoverschrijdend gedrag, is eerder om dezelfde redenen in opspraak geraakt bij het Radboudumc in Nijmegen. Dat blijkt uit gesprekken die de Volkskrant voerde met twee voormalig medewerkers van het Radboud.

Volgens hen was de Raad van Bestuur van het ziekenhuis op de hoogte van de situatie. Een van de interne klachten over de chirurg kwam na een heupoperatie. "Hij foeterde een assistent in opleiding toen zo hard uit dat deze daarna nooit meer is teruggezien in het ziekenhuis", aldus een oud-medewerker van het Radboud, die alleen wil spreken op voorwaarde van anonimiteit.

Vrijwillig vertrek

Geconfronteerd met de verhalen van de oud-medewerkers laat het Radboudumc weten geen officiële klachten tegen de chirurg te kennen. "Het beeld dat naar voren komt is dat van een deskundige arts, maar ook een arts die extravert en aanwezig was. Voor zover wij kunnen nagaan was zijn vertrek vrijwillig en stond dat los van meldingen of klachten." (ANP)