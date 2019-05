Medisch Centrum Aalst breidt uit met gemeentedienst

Het Medisch Centrum Aalst viert dit jaar haar 10-jarig bestaan. Dat doet het centrum onder meer met een uitbreiding met het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD), dat per 1 juli ook gaat deelnemen. Bij deze hulpverleningsinstantie van de gemeente kunnen de inwoners van Aalst-Waalre terecht met vragen over zelfstandig blijven wonen, de opvoeding van kinderen, de leerplicht, Wmo, Jeugdhulp of mantelzorg.

Het centrum begon tien jaar geleden met het samengaan van drie huisartspraktijken. Daar kwamen al snel een apotheek, een tandarts en allerlei aan andere disciplines bij, waaronder verloskundigen en therapeuten voor uiteenlopende therapieën. Van fysiotherapie, verslavingszorg tot klinische neuropsychologie. Omdat de lijntjes kort zijn kan er efficiënt worden overlegd en samengewerkt.