'20 euro voor een pakje sigaretten'

Volgend jaar worden sigaretten weer een euro duurder. In 2023 moeten ze uiteindelijk 10 euro per pakje gaan kosten. Maar dat is lang niet duur genoeg, vindt staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS).

Als het aan hem ligt wordt dat het dubbele, zegt de bewindsman in dagblad Trouw. Blokhuis is een fervent tegenstander van roken en wil af van verhullend taalgebruik erover, zegt hij in het interview. Sigaretten noemt hij gifstengels en tegen supermarkten zegt hij: “Je wilt er toch niet aan bijdragen dat je gif verkoopt waar mensen aan overlijden?” Nederland heeft lang geen bewindsman gehad die zo openlijk de oorlog heeft verklaard aan roken.

Preventieakkoord

Volgend maand mag de staatssecretaris het Preventieakkoord verdedigen in de Tweede Kamer, een breed pact van fabrikanten, gemeenten, artsen, verzekeraars, sportkoepels en tal van organisaties tegen roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. De afspraken staan, de akkoorden liggen er, maar Blokhuis hoopt nu ook op breed politiek draagvlak.

En die is er nog niet altijd. Het Preventieakkoord wordt als betutteling van de overheid gezien. De VVD noemt hem ‘tabaksayatollah’. “Wat is er betuttelend aan om iets te willen doen aan leefstijlziekten?”, reageert Blokhuis in Trouw. “Ik zeg: het is onuitstaanbaar dat er in Nederland jaarlijks 35.000 mensen overlijden als gevolg van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Zullen we dat eens oppakken en gezonde keuzes makkelijker maken? Het zijn ziekten die we kunnen voorkomen.”