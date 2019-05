Bestuursvoorzitter Ziekenhuis Rivierenland met pensioen

Bestuursvoorzitter Paul Verploegen van Ziekenhuis Rivierenland gaat met ingang van 1 januari 2020 met pensioen. Verploegen heeft ruim twintig jaar voor het ziekenhuis gewerkt, waarvan de laatste tien jaar als bestuurder.

Collega´s betreuren zijn beslissing en tonen daarbij direct ook begrip en veel respect. "Ziekenhuis Rivierenland is Paul veel dank verschuldigd, hij betekent voor ons veel als méns en als bestuurder", zegt collega-bestuurder Marc Hendriks.



"Ons mooie ziekenhuis staat er goed voor: we leveren mooie zorg, de financiële positie is goed, koers en beleid zijn helder en worden breed gedragen. Ik heb er lang over nagedacht en de beslissing valt me niet licht, maar toch kies ik voor dit moment om het einde van het werkende deel van mijn leven aan te kondigen”, zegt Paul Verploegen. “Ik houd van mijn werk en doe het nog steeds met veel plezier en energie. Ik ben nog fit, gezond en vitaal, maar ik weet ook uit mijn directe omgeving dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Ik heb nog zoveel wensen en ambities waaraan ik tot nu toe niet ben toegekomen in mijn leven, en waaraan ik nog heel graag wél wil toekomen. Die mogelijkheid is er en pak ik aan.”



Het is nu nog niet bekend wie Paul Verplogen gaat opvolgen.