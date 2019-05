Zorg levert 250 miljoen euro omzet op voor boeren

Boeren en tuinders verdienen steeds meer geld met nevenactiviteiten op het eigen bedrijf. De inkomsten hieruit zijn in de afgelopen vijf jaar tijd verdubbeld en kwamen vorig jaar uit op 887 miljoen euro, meldde Wageningen UR na onderzoek. 250 miljoen euro daarvan kwam uit de de zorglandbouw, geholpen door het gegeven dat Nederland steeds meer zorgboerderijen telt.

Zorgboerderijen zijn land- of tuinbouwbedrijven waar mensen vanwege ziekte, ouderdom, handicap, problemen bij opvoeding of na aanraking met justitie passende dagbesteding aangeboden krijgen om, zover dat mogelijk is, hun functioneren in de samenleving te verbeteren. Zorglandbouw leverde boeren vorig jaar in totaal 155 miljoen euro meer op dan vijf jaar terug. (ANP/Skipr)