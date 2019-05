Amsterdam eist onderzoek naar eigenaren MC Slotervaart

De gemeente Amsterdam is naar de rechter gestapt om een onderzoek af te dwingen naar de rol van de aandeelhouders en bestuurders bij het faillissement van het MC Slotervaart. De gemeente vreest dat zij anders niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijk wanbeleid, zo meldt de lokale omroep AT5.

Het Amsterdamse college reageert hiermee op ontwikkelingen in de afwikkeling van het faillissement. Oud-bestuurder Loek Winter zou dichtbij een deal zijn met vastgoedbedrijf Zadelhoff, dat bereid zou zijn alle schuldeisers van het MC Slotervaart te betalen in ruil voor de exploitatie van het ziekenhuisgebouw.

De gemeente is hier fel op tegen. Het zijn immers niet alleen de schuldeisers die hebben geleden aan het faillissement van het MC Slotervaart, aldus de gemeente. De gemeente wil voorkomen dat de maatschappelijke schade, met name voor patiënten en werknemers van het ziekenhuis, niet wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement, aldus AT5.