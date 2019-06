Bravis ziekenhuis rookvrij

Het Bravis ziekenhuis is sinds vrijdag op alle locaties geheel rookvrij. Er mag er niet meer gerookt worden in de gebouwen en op de buitenterreinen. De rookfaciliteiten zijn verdwenen en met borden en tegels wordt de rookvrije zone gemarkeerd, zo laat de ziekenhuisorganisatie weten.

Het rookverbod geldt voor alle rookwaar en voor iedereen: voor patiënten, bezoekers, medewerkers, leveranciers, externe medewerkers en iedereen die het terrein van het Bravis ziekenhuis betreedt. Vooruitlopend op vrijdag 31 mei, Wereld niet roken dag, zijn woensdag alle rookfaciliteiten binnen en buiten verwijderd, waaronder de rookabri's.

Het Bravis ziekenhuis stimuleert en adviseert patiënten zoveel mogelijk om te stoppen met roken en biedt daar ondersteuning bij aan, zowel tijdens opname als daarna. Ook medewerkers worden gestimuleerd om te stoppen. "In het Bravis ziekenhuis zetten we ons continu in om ziekte te bestrijden en gezondheid te bevorderen", licht bestuurslid Bianka Mennema toe. "Wij vinden dat roken daar niet meer bij past."



Ook het Antoni van Leeuwenhoek heeft op Wereld niet roken dag zijn terrein volledig rookvrij gemaakt.