DNB-directeur wordt bestuursvoorzitter PFZW

Voormalig directielid van De Nederlandsche Bank (DNB) Joanne Kellermann wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Bij het fonds volgt ze Carla Moonen op die de functie op 1 november vorig jaar heeft neergelegd.

Kellermann was van 2007 tot 2014 bij DNB verantwoordelijk voor het toezicht op onder meer pensioenfondsen. Daarna was zij een aantal jaren bestuurder bij de Europese Banken Resolutie Autoriteit (SRB) in Brussel.



Kellermann is de laatste tijd ook in het nieuws in verband met de in 2009 ter ziele gegane DSB Bank. Maandag wordt ze bij de rechtbank in Den Haag onder ede gehoord door de advocaat van Dirk Scheringa. De oud-topman van DSB wil zo aantonen dat destijds vanuit de top van DNB bewust is gelekt naar de media. Scheringa beweert al langere tijd dat zijn bank werd tegengewerkt door de toezichthouder. De bankrun die tot de ondergang van DSB leidde zou in zijn ogen onnodig zijn geweest. (ANP)