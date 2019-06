Treant zorggroep schrijft zwarte cijfers

De Treant Zorggroep heeft over 2018 een positief resultaat behaald van ongeveer 9 miljoen euro. Ook de drie ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal eindigen in de plus. Dat meldt RTV Drenthe.

Efficiënter werken bij het gebruik van de beschikbare bedden op de verpleegafdelingen, een betere planning van opnames en beter gebruik van operatiekamers zouden hebben bijgedragen aan een positief resultaat van 5,2 miljoen bij de ziekenhuizen en 3,8 miljoen voor de woon- en zorgtak van Treant. De afgelopen jaren groeide de omzet van Treant ook, maar dat was toe te schrijven aan de zeventien locaties voor wonen en zorg. De ziekenhuizen boekten verlies, wat door de woon- en zorgtak van Treant werd opgevangen.

Tekort personeel SEH

Jean-Pierre van Beers van de Raad van Bestuur zegt tegen RTV Drenthe dat er geen sprake is van een juichstemming. Zo hebben de drie ziekenhuizen nu nog een spoedeisende hulp (SEH), maar Hoogeveen en Stadskanaal raken die volgend jaar kwijt. Er komen relatief weinig patiënten. Door een tekort aan personeel moeten er dure externen worden ingehuurd. Voor 2019 denkt Treant twee miljoen euro kwijt te zijn aan deze inhuur.

Zorg voor de regio

Treant heeft dit jaar samen met de zorgverzekeraars, de ambulancedienst en huisartsen 'Zorg voor de regio' gepresenteerd. Dit programma moet een gezamenlijke antwoord geven op de noodzakelijke veranderingen in de zorg. Het concentreert ingewikkelde en acute zorg in de ziekenhuizen in Emmen, Assen en Scheemda. Planbare ingrepen waarbij patiënten maar korte tijd in het ziekenhuis hoeven te blijven, worden voornamelijk in Hoogeveen en Stadskanaal uitgevoerd.