OM in beroep in zaak rond dood patiënt GGzE

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de beslissing van de rechter om de GGZ Eindhoven (GGzE) vrij te pleiten van schuld aan de dood van een 29-jarige patiënte in 2013. Dat heeft het OM Oost-Brabant maandag via Twitter laten weten.

De vrouw kreeg een antipsychoticum waarvoor ze overgevoelig was. Daardoor kreeg ze een hartspierontsteking en overleed.



De rechtbank in Den Bosch stelde vorige maand dat niet de GGzE zelf schuldig is, maar zijn medewerkers. Justitie had de GGzE zelf gedagvaard, niet het personeel. De medewerkers hebben in 2015 van de tuchtrechter al een waarschuwing gekregen.



Volgens de rechtbank had de GGzE zich wel aan de opgelegde normen gehouden. "Tijdens de opname is heel veel niet goed gedaan. Door een aantal personen is op meerdere momenten niet goed gehandeld.’’



Het OM stelde dat de GGzE schuldig zou zijn omdat die signalen van een te hoge werkdruk niet oppikte. Volgens de aanklager zorgde dat ervoor dat er fouten werden gemaakt. De rechtbank was het daar niet mee eens. (ANP)