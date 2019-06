Menzis zet zaak ongeldig patent farmaceut door

Ruim twee jaar lang vroeg farmaceut AstraZeneca onterecht de hoge patentprijs voor een middel voor mensen met psychoses, het tienvoudige van de prijs van merkloze varianten. Menzis eist 4,2 miljoen euro terug via de rechter. Dat meldt de Telegraaf.

Menzis vindt het onacceptabel dat een farmaceut geen compensatie geeft voor een te hoge medicijnprijs in een periode dat hij onterecht een octrooi heeft gehandhaafd. Nooit eerder kwam het volgens de Telegraaf voor dat een zorgverzekeraar via de rechter geld van verzekerden terugeist, omdat een patent ongeldig bleek. Menzis startte in september een principiële zaak om een signaal te geven richting praktijken van patentenrekken van grote farmaceuten. De zorgverzekeraar laat de rechter een vonnis stellen.

Menzis en AstraZeneca deden na de dagvaarding een poging om met elkaar in gesprek te gaan, mede op advies van de rechter. Samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) zouden de zorgverzekeraar en de farmaceut in gesprek moeten gaan over hoe te handelen wanneer een patent achteraf onterecht blijkt. De gesprekken zijn echter niet van de grond gekomen, aldus de Telegraaf.

Open vizier

Volgens de farmaceut legt de rechtszaak druk op de gesprekken met Menzis. AstraZeneca heeft om die reden bij de rechter geëist dat de zaak wordt ingetrokken voordat gesprekken hervat kunnen worden. Menzis heeft laten weten graag in gesprek te gaan met de brancheverenigingen, maar niet als AstraZeneca eisen stelt aan de voorwaarden van die gesprekken. "Liever komen we er samen uit, maar als er bij gesprekken al condities worden gesteld, hebben wij er geen vertrouwen in dat gesprekken met een open vizier zullen plaatsvinden," zegt Menzis-woordvoerder Joeri Veen in de Telegraaf.