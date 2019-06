Mathieu Weggeman gestart als toezichthouder ZuidZorg

Mathieu Weggeman is op 1 juni gestart als lid van de raad van toezicht van Stichting ZuidZorg. Hij vervult de vacature die ontstond omdat vicevoorzitter Driek van Griensven in oktober 2018 overleed.

Dat maakt ZuidZorg op 4 juni bekend. Mathieu Weggeman (1953) komt uit Eindhoven. Hij is op dit moment hoogleraar Organisatiekunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven met een bijzondere focus op innovatieprocessen, organisatiecultuur, strategieformulering en leidinggeven aan professionals. Daarnaast voert hij een eigen praktijk als bestuursadviseur en was hij toezichthouder bij Brainport Development en Buurtzorg. Weggeman heeft ruime ervaring in de extramurale zorg en goede contacten in de regio op het gebied van innovatie.