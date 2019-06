Navelstrengbloedbank niet failliet maar afgeslankt

De navelstrengbloedbank heeft nog toekomst, maar alleen in afgeslankte vorm. De bloedbank is door minister Bruins gered van een faillissement, maar moet wel stoppen met het verzamelen van stamcellen uit het bloed in de navelstreng.

De Navelstrengbloedbank is een publieke weefselbank die opereert zonder winstoogmerk. De bloedbank in Amsterdam kreeg in 2013 een bedrag van acht miljoen euro van moeder Sanquin om vijf jaar later op eigen benen te kunnen staan. Dat is niet gelukt. De navelstrengbloedbank kan nog altijd de eigen broek niet ophouden.

Opdoeken

Uitbreiding is geen optie om rendabeler te worden. Maar Bruins wil de navelstrengbloedbank ook niet opdoeken of overdragen aan het buitenland. De minister geeft Sanquin daarom opdracht jaarlijks vier ton bij te dragen aan de navelstrengbloedbank. Over drie jaar kijkt Bruins opnieuw of de navelstrengbloedbank toekomst heeft.



Het navelstrengbloed wordt afgenomen direct na de geboorte van de baby, wanneer de navelstreng is doorgeknipt. De stamcellen worden gebruikt voor de behandeling van onder andere leukemiepatiënten en voor onderzoek.